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غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:59 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
أيمن يحيي
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نفذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة على مركزي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة طبقًا لقرار اللواء وزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد الكافيهات على الطريق السريع طنطا إسكندرية الزراعي لمخالفته للإجراءات الاحترازية بتقديم الشيشة، واستخدام أكواب زجاجية وعدم ارتداء العاملين للكمامات، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهي بشارع النادي لتعديه على منتصف الطريق.

وفي كفر الزيات تم تشميع "كافيه" ومحل ألعاب إلكترونية وذلك لعدم ارتداء الكمامات وتقديم "الشيشة"، ورفع كافة الإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة والمتعدية على حرم الطريق العام وتعيق حركة المارة، كما تم متابعة حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بقرية الدلجمون.

وجدير بالذكر، أن محافظ الغربية أطلق الأربعاء الماضي حملة يومية تستهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثالثة، مع تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية بجميع قرى ومدن المحافظة.
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)
غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)

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