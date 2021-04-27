غلق وتشميع عدة مقاهي بطنطا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (صور)

نفذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة على مركزي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا وغلق المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية في المواعيد المحددة طبقًا لقرار اللواء وزير التنمية المحلية.





وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد الكافيهات على الطريق السريع طنطا إسكندرية الزراعي لمخالفته للإجراءات الاحترازية بتقديم الشيشة، واستخدام أكواب زجاجية وعدم ارتداء العاملين للكمامات، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهي بشارع النادي لتعديه على منتصف الطريق.





وفي كفر الزيات تم تشميع "كافيه" ومحل ألعاب إلكترونية وذلك لعدم ارتداء الكمامات وتقديم "الشيشة"، ورفع كافة الإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة والمتعدية على حرم الطريق العام وتعيق حركة المارة، كما تم متابعة حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بقرية الدلجمون.



