الكشف عن ملامح الملعب الجديد للأهلي

أعلن مجلس إدارة نادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء استاد خاص فى أرض النادى بالشيخ زايد.





وقال مصدر فى مجلس إدارة النادى الأهلى "هناك احتمال كبير بأن يكون اسم الملعب الجديد هو استاد الأهلى، وهناك اتجاهات لإطلاق اسم صالح سليم على الملعب، وإقامة الملعب على مساحة 100 فدان".





وأضاف: "لم تستقر إدارة النادي الأهلي بعد على تصميم الملعب ولكن سيكون أقرب الى الملاعب الإنجليزية ، كما يمتلك النادى عروضا من شركات داخل وخارج مصر لتمويل المشروع".





وتابع: "بنسبة كبيرة سيكون التنفيذ خلال 4 أشهر، كما سيشمل الملعب منافذ لبيع منتجات الأهلى، بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم".



