النصر يتغلب علي شبابه بثلاثية وديا





خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة ودية أمام فريق الشباب مواليد 2001 وانتهت بفوز الفريق الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف .



تقدم فريق الشباب بالهدف الاول عن طريق كريم محمود اكسيمو من تمريرة محمد ناصر مودي.



ثم نجح جودة ايمن في إحراز هدف التعادل للفريق الأول من ركلة جزاء

تحصل عليها فالكاو من لمسة يد علي مدافع فريق الشباب.



واضاف احمد مجدي كهربا الهدف الثاني من اختراق لدفاعات فريق الشباب واحرز حسام جلال الهدف الثالث من تمريرة لجون مانجا الذي اخترق الدفاع من الجهة اليسري ومرر الكرة لحسام جلال .



وحرص نافع السعيد المدير الفني للفريق الأول علي تجربة عدد كبير من اللاعبين خاصة الشباب وبدأ المباراة بتشكيل مكون من احمد جمال في حراسة المرمى ومحمد عاطف وعمرو محمد وبدوي طياره ودخير محمد ومحمود فالكاو وجودة ايمن ورامز زيدان وأحمد كهربا وميدو العطار و احمد عبادي.



وفي الشوط الثاني دفع بالفونسو فيسينيو وحسام جلال ومصطفي تريزيجه وجون مانجا وخالد ياسر وابراهيم صلاح.



فيما خاض فريق الشباب بقيادة عاطف سالم المباراة بتشكيل مكون من عصام عبد الله حارس المرمي وعبد الرحمن مهني وأحمد ربيع ومحمد عادل ومحمود خالد وأحمد حسن سعداوي ومحمود صابر ومحمد ناصر مودي ومحمود عبد الله وكريم محمود وعلي محمد عبد الفتاح .



وحضر اللقاء الاستاذ مصطفي رسمي عضو مجلس إدارة النادي والكابتن سيد فرج مدير قطاع الناشئين