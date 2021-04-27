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حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:47 ص
جانب من الحملات
جانب من الحملات
محمد كشك
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نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب، حملة على كافة المباني بنطاق الحي لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التي تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

قاد الحملة الدكتورة منى المتبولي، نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومسؤولي الإدارة الهندسية بحي غرب، وقوة من قسم أول المنصورة للتأمين والتمكين من عملية الإزالة.

وتمكنت الحملة من إيقاف الأعمال وإزالة أعمدة الطابق السابع لعقار مخالف بشارع ١٦ بمدينة مبارك، وتم تحرير المخالفة والمحضر الخاص بهم، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ٧٩ وقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية.

وأكد رئيس حى غرب المنصورة، أ المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة، وهناك توجيهات مشددة بإحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للنيابة العسكرية، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وقالت مني المتبولي، إن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بملف التعديات والإزالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والإزالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
 
في هذا الشأن، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن كافة اشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.
حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف
حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف
حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف
حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف
حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف
حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف
حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف
حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف
حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف
حملات ليلية بالمنصورة لضرب مافيا البناء المخالف

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