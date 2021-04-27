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اتحاد اليد يعلق على إيجابية عينة ثلاثي الأهلي وأزمة نهائي مباراة الكأس

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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تحدث ايمن صلاح عضو اللجنة التي تدير اتحاد كرة اليد عن ايجابية مسحات ثلاثي الأهلي ابراهيم المصري وعمر ياسين وعمر سامي خلال معسكر المنتخب المصري استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

وقال ايمن صلاح خلال تصريحاته عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اليوم هو اليوم الأول لتجمع للمنتخب بالكامل، ابتداءً من يوم 26 أبريل لـ 2 مايو بحضور المحترفين".

وتابع "قبل كل تجمع بنكون حريصين نعمل مسحات علشان ده معسكر، بالفعل أثبتت المسحات إيجايبة الثلاثي ابراهيم المصري وعمر سامي وعمر ياسين".

واضاف "المجلس السابق لاتحاد كرة اليد، مكنش في لائحته اشتراط ان يكون في مسحات او حتى رابيد تيست للمباريات، مجرد بتقدم اقرار او تعهد من الاداري او دكتور الفريق ان الفريق الي هيلعب سليم".

وواصل أيمن صلاح "لما تولينا المسؤولية مغيرناش ده، يوم 16 اتقدمت تحاليل للفريقين وتكون نتيجتها تنطبق على مواجهات نهائي الدوري ونصف نهائي ونهائي كأس مصر، وقتها اكتشفنا ان عمر سامي ومحمد عصام الطيار ايجابي".

وأردف مسئول اتحاد اليد "لم يشارك عمر سامي والطيار في الدوري وبعدها قدموا ان مسحتهم سلبي وشاركوا في المباراة".

واستكمل "نتائج التحاليل الأولى بتستمر معانا لنصف نهائي ونهائي الكأس، ابراهيم المصري مشتركش في مباراة نصف النهائي لأي سبب كان، هل الأهلي شاف ان المباراة سهلة ف تريحه ولا مصاب، قالوا انه مصاب كورونا بعدها، يوم المباراة الأهلي والولد قدموا تحليل ان عينة الرابيد تيست سلبية، الأهلي قدمها منه لنفسه، محدش طلب، لاننا باعتين ان التحاليل دي شاملة من يوم 16 لـ 23 أبريل".

وأختتم "الأهلي وابراهيم المصري كزيادة اطمئنان قدموا التحليل بمستند انه سلبي، النهاردة كان اول تجمع للمنتخب وعملنا مسحة للجميع وطلع 3 ايجابي، تم استبعاد الـ 3 من المعسكر وعزلهم في المنازل، والمعسكر مكمل زي ما هو، حالتهم مستقرة ومفيش اعراض، انت بتتعامل مع تحاليل وورق، الرابيد تيست قال انه سلبي، عادي جدًا يبقى في عينة ايجابي تتحول سلبي والعكس صحيح، عمر سامي يوم 11 و 12 كان ايجابي، يوم 16 طلع سلبي، النهاردة طلع ايجابي، مفيش حد تحت بند المسائلة لانه مقدم انه سليم ".

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