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وفاة أحمد بدير.. أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشر من "بين السماء والأرض"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "بين السماء والأرض"، بوفاة أحمد بدير وسط صريخ في الأسانسير، ووقفوا جميعا أمامه ودعوا له.

 وحاول عمرو صالح قتل يسرا اللوزي ولكن محمود الليثي ينقذها، ويبدأ في حكاية قصته مع نجلاء بدر، ويعترف هاني سلامة بأنه باع الامتحانات للطلبة.

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

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