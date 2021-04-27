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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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يترقب عشاق الكرة قمة نارية بين ريال مدريد الإسباني وضيفه تشيلسي الإنجليزى، اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخطف ريال مدريد بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي، كمتصدر للمجموعة الثانية، قبل أن يعبر أتالانتا في دور الستة عشر، ثم تخطيه لعقبة ليفربول في دور ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر، اعتلى تشيلسي صدارة المجموعة الخامسة، ليحجز بذلك مقعده في دور الستة عشر على حساب نادي أتلتيكو مدريد، قبل أن يعبر بورتو في ربع النهائي.

وفيما يلي تشكيل تشيلسي المتوقع أمام الريال:-
حراسة المرمي: ميندي
خط الدفاع: أزبيليكويتا، روديجر، سيلفا
خط الوسط: جاميس، كانتي، بن تشيلويل، جورجينيو
خط الهجوم: هافيرتز، فيرنر، ماونت

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