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محمد إمام يتربع على عرش التريند في العالم العربي بمسلسل "النمر"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:15 ص
بوابة الفجر
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مازال مسلسل "النمر" يتربع على عرش التريند في مصر والدول العربية بعد مرور منتصف شهر رمضان الكريم وعرض ١٥ حلقة منه خصوصًا الإمارات ولبنان والأردن.

 ويحظى المسلسل بردود أفعال إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي حيث إن يعبر المشاهدون عن إعجابهم بأداء النجم محمد إمام وطاقم العمل.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
محمد إمام يتربع على عرش التريند في العالم العربي بمسلسل "النمر"
محمد إمام يتربع على عرش التريند في العالم العربي بمسلسل "النمر"
محمد إمام يتربع على عرش التريند في العالم العربي بمسلسل "النمر"
محمد إمام يتربع على عرش التريند في العالم العربي بمسلسل "النمر"
محمد إمام يتربع على عرش التريند في العالم العربي بمسلسل "النمر"
محمد إمام يتربع على عرش التريند في العالم العربي بمسلسل "النمر"

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