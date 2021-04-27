نبأ سار للأهلي قبل مواجهة المصري

تلقى الأهلي خبر سار بشأن إصابة أحد نجوم الفريق وذلك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري.





وأعطى أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الضوء الأخضر من أجل إشراك نجم الفريق محمد شريف في مواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها الثلاثاء.





وتعرض محمد شريف لكدمة في الركبة خلال مبارا ة إنبي مما دفع الجهاز الفني للأهلي إلى سحب اللاعب من الملعب واستبداله لتجنب حدوث أية مضاعفات.





وتأكد الجهاز الفني للقاعة الحمراء من جاهزية محمد شريف لخوض المواجهة المقبلة من الناحية الطبية.



