Advertisements

نبأ سار للأهلي قبل مواجهة المصري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
تلقى الأهلي خبر سار بشأن إصابة أحد نجوم الفريق وذلك قبل مواجهة المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري.

وأعطى أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الضوء الأخضر من أجل إشراك نجم الفريق محمد شريف في مواجهة المصري البورسعيدي المقرر إقامتها الثلاثاء.

وتعرض محمد شريف لكدمة في الركبة خلال مبارا ة إنبي مما دفع الجهاز الفني للأهلي إلى سحب اللاعب من الملعب واستبداله لتجنب حدوث أية مضاعفات.

وتأكد الجهاز الفني للقاعة الحمراء من جاهزية محمد شريف لخوض المواجهة المقبلة من الناحية الطبية.

أخبار تهمك

هل هناك إمكانية لفرض حظر تجوال؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ ساعتين

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف عن نقطة ضعف إثيوبيا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

وزير الري الأسبق يكشف عن نقطة ضعف إثيوبيا

02:31 ص

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

10:50 م

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

12:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى