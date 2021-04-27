بسنت نور الدين تحتفل بعيد ميلاد بورسعيد





احتفلت البلوجر والمرشدة السياحية بسنت نور الدين، بعيد ميلاد مدينة بورسعيد ال162 والذي يزامن تاريخ حفر قناة السويس في ٢٥ أبريل عام ١٨٥٩.





وفي إطار أسبوع احتفالات ذكرى تحرير سيناء دشنت بسنت فيديو للاحتفال بهذه المناسبة وقامت بعمل جولة داخل المدينة الباسلة وزارت ڤيلا فيردناند دي لسيبسومقر الجالية الإيطالية ببورسعيد في القرن الثامن عشر.



