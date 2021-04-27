تهديد نجل بيرلو بالقتل

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نيكولو نجل أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي تلقى تهديدات بالقتل على خلفية النتائج التي يقدمها البيانكونيري تحت قيادة والده منذ بداية الموسم الحالي.





وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن نيكولو نجل بيرلو نشر رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام أرسلها له مجهول وتضمنت عبارة: "يجب أن تموت مع والدك".





وأكد الموقع الإيطالي أن نجل المدير الفني ليوفنتوس استنكر الرسائل التي يتلقاها عبر وسائل التواصل، وقال: "أنا لست شخصًا يحكم، كل شخص له الحق في أن يقول ما يريد، عمري 17 عامًا وأتلقى رسائل من هذا النوع كل يوم لأنني ابن مدير الفني ربما لا يعجبهم".





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس سقط في فخ التعادل مع نظيره فيورنتينا بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإيطالي.





وألمح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يواجه خطر الفشل في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل اليوفي المركز الرابع حاليا برصيد 66 نقطة وربما يتراجع إلى المركز الخامس في حالة فاز نابولي على تورينو الليلة.



