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هشام إسماعيل يكشف لـ"الفجر الفني" أسباب مشاركته في مسلسل "ضد الكسر"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعرب النجم هشام إسماعيل، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "ضد الكسر"، الذى يٌعرض حاليًا ضمن المنافسة الرمضانية وحقق نجاحاً كبيراً فور عرضه.

وكشف هشام إسماعيل في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن أسباب مشاركته في مسلسل 'ضد الكسر' قائلاً: "ضد الكسر بالنسبة لِي تجربة مهمة جدًا، لأن أحمد خالد مخرج كبير ومهم وكنت أتمنى العمل معه منذ فترة طويلة، وهو من رشحني للدور والحمد لله وُفِقت فيه، ومن أسباب مشاركتي أيضًا نيللي كريم فأنها أحبها وأحب أعمالها، وسبق لِي التعاون معها في المسلسل 'بنت اسمها ذات'، وجميعنا نعرف مدى الجماهيرية التي تتحدث عن أعمال نيللي كريم".

وتابع هشام إسماعيل: "الدور بالنسبة لِي تحدي واثبات ذات كممثل لأنني شاركت في أعمال كثيرة بها تراجيدي مثل الجانب الكوميدي، فالجمهور لديه اصرار على أن يُصنفني ككوميديان فقط وليس ممثل شامل، والحقيقة أنني شاركت في أعمال كثيرة ومتنوعة مثل مسلسل ' رسايل، اهو ده اللي صار'، بالإضافة إلى عدد من الأعمال التراجيدي، ويعتقد الكثير أن الكوميديا نوع من أنوع الدعابة والهزار ولكنها نوع من أنواع من أنواع التمثيل، فكان لدى الرغبة في اثبات الذات بأني ممثل كل الأنواع".

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام أسماعيل، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.


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