شاهد.. مسلسل الاختيار 2 | ملخص الحلقة الرابعة عشر





شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الاختيار 2" عددًا من الأحداث المهمة.





ويرصد "الفجر الفني" ملخص الحلقة الـ 14:





يوسف الرفاعي يعود لعاليا

عاد يوسف الرفاعي لعاليا وذلك عقب تخطيطها لذلك حيث أخبرته بأنها ستخطب لأحد زملائها في العمل.









يوسف الرفاعي ينضم لمظاهرة

انضم يوسف الرفاعي إلى أحد مظاهرات عناصر الإخوان ورفع شعار محمد مرسي و لكنه كان يحاول التواجد معهم لمعرفة ما يدور بداخلهم.









انفجار مديرية أمن القاهرة

شهدت أحداث الحلقة انفجار مديرية أمن القاهرة يوم 24 يناير عام 2014 من قبل عناصر الإخوان.









القبض على أحد عناصر الإخوان

قبض زكريا يونس بالتعاون مع المقدم أحمد فايز على أحد العناصر الهامة في قضية التخابر بمنطقة الهرم.









يوسف الرفاعي في مأمورية