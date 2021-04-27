الأهلي يشترط هذا الأمر قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

اشترط مسؤولو النادي الأهلي على مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تخفيف مباراة واحدة على الفريق قبل مواجهة الزمالك.





شرط الأهلي قبل مواجهة الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء لا يمانعوا خوض لقاء الزمالك بالدوري المصري والمقرر إقامتها يوم 10 مايو، بشرط تخفيف بعض المباريات قبل الديربي.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي لتأجيل مواجهة غزل المحلة، من أجل تخفيف الضغط على لاعبي الفريق الأحمر في ظل حالة الإرهاق التى يعانى منها لاعبو الفريق.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك مساء يوم 10 مايو المقبل، على أن تقام مباراة الأحمر مع المحلة يوم 2 مايو، ثم يلتقى مع الاتحاد السكندرى يوم 6 مايو المقبل.



