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ساري يقترب من خلافة فونسيكا في روما

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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اقنع فريق روما الإيطالي المخضرم ماوريسيو ساري، لتولي قيادة الفريق خلف باولو فونسيكا الذي اقترب معاد رحيله.

تفكير روما في إقالة فونسيكا جاء بعد سوء النتائج التي يعاني منها التفريق خاصة علي المستوى المحلي حيث أن فريق العاصمة يقترب كثيرا من فقدان فرصة التأهل لدوري الأبطال بالموسم المقبل، في ظل الابتعاد عن المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، روما يفكر جدياً في إسناد مهمة قيادة الفريق للايطالي ماوريسيو ساري لكن هناك أزمة تعيق الفريق من إتمام التعاقد وهي أن ساري يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2022.

وأضافت ساري يريد روما وكذلك ذئاب العاصمة يريدون يارب حيث إن الطرفين لديهما نية مشتركه ابدا مشروع جديد معا ومن المقرر أن يلتقي ساري بأحد مسؤولي النادي قريبًا لمناقشة الخطط المستقبلية.

وتابعت" ساري لديه اقتناع كبير بأن الفريق قادر على المنافسه ويحتاج فقط إلى إجراء بعض التعديلات، وهو وهو لأمر سيبدأ المدير الرياضي بالنادي العمل عليه على الفور، حيث تقول الصحيفة أن ساري يريد تعزيز الفريق بأربعة لاعبين بدءًا من مركز حراسة المرمى".

وأتمت" يرى المدرب الإيطالي أن الفريق بحاجة إلى مدافع جديد ولاعب مثل جورجينيو، بالإضافة إلى مهاجم هداف".

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