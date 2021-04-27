الونش يصدم الزمالك

تقدم محمود حمدي الونش نجم دفاع الزمالك ومنتخب مصر بطلب إلى إدارة القلعة البيضاء بشأن عقده.





وطالب محمود الونش مسئولي الزمالك بتعديل عقده إلى 12 مليون جنيه في الموسم الواحد خصوصا وأن عقده الحالي لا يتجاوز الـ6 ملايين جنيه.





و تواصل الونش مع بعض المقربين منه فى الطاقم الإداري في الزمالك وأعرب عن رغبته في زيادة قيمة عقده وتعديله في ظل تواجده بشكل مستمر مع منتخب مصر في الفترة الماضية.





وأصبح محمود حمدي الونش من أهم المدافعين في صفوف الزمالك والدوري المصري خلال الفترة الماضية في ظل ثبات مستواه.





ومن المنتظر أن يحسم مسئولو الزمالك قرارهم بشأن طلب الونش في الساعات المقبلة.



