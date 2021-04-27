غموض مستقبل موراتا في يوفنتوس

يبدو ان مستقبل الإسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مازال غامض في السيدة العجوز، ولكن على الأرجح سيبقي لمدة موسم آخر.





وكان موراتا انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من أتليتكو مدريد، في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 10 مليون يورو، مع خيار بند الشراء النهائي بقيمة 45 مليون يورو.





ونجح موراتا في تسجيل هدف التعادل لفريقه ضد فيورنتينا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتتبدد آماله في الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي.





وصرح موراتا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: لا أحد يتذكر الأهداف العظيمة إذا لم تحقق الإنتصار، كان بإمكاننا تسجيل المزيد لكننا لم ننجح، لكننا ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني.





واشار: أحب دائمًا الفوز عدم تحقيقه يجعلني شخص آخر، نحن نمر بموسم صعب، لا يهم من يسجل فقط نهتم بتحقيق الفوز.





وبسؤاله عن بقاؤه أو رحيله في نهاية الموسم؟ أجاب: يعلم الجميع أنني سأظل هنا بكل سرور مدى الحياة إذا أتيحت لي الفرصة، لكن هذه مهنة، وفي كثير من الأحيان ليس لدينا الكثير من الخيارات.





وعن مواجهة ريال مدريد وتشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال، وسبق لموراتا اللعب لهما، أختتم حديثه: هذا لا يغير كثيرًا بالنسبة لي، لا أفكر في ذلك مع كل الاحترام الواجب لهما، ليس لدي أي فكرة، من المؤلم رؤية الشامبيونزليج لأنه من المفترض أن نكون هناك.



