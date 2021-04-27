شرط تعجيزي من ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

تسعى إدارة نادي الزمالك جاهدة لتجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مع قرب انتهاء عقده.





واشترط فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الفريق الأبيض، الحصول على مبلغ 55 مليون جنيه في الموسم الواحد، وشدد على أنه لن يتنازل عن هذا المبلغ.





وأوضح ساسي لإدارة الزمالك أنه عرض عليه مبالغ أكثر من هذا، من بعض الأندية الخليجية.





وعرض نادي الزمالك مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد وهو ما يوازي حوالي 25 مليون جنيه مصري، على أن يكون التجديد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وقوبل هذا العرض بالرفض.





جدير بالذكر أن العقد الحالي يمتد حتى 3 سنوات، من موسم 2019/2018 وينتهي في 2021/2020، بقيمة خمسة ملايين وستمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعماية وعشرون يورو، أي ما يوازي حوالي 100 مليون جنيه مصري.



