صراع مشتعل بين ليفربول ويونايتد على ضم نجم تورينو

اشتعل الصراع بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد، للتعاقد مع نجم هجوم تورينو الإيطالي، أندريا بيلوتي، خلال الفترة المقبلة.





وينتهي عقد أندريا بيلوتي صاحب الـ27 عامًا مع النادي الإيطالي في صيف 2022، في الوقت الذي يفكر فيه ناديه لتجديد عقده.





وحدد تورينو مبلغ 25 مليون يورو، للموافقة على رحيل بيلوتي في انتقالات الصيف المقبل، على الرغم من وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو.





ويبحث نادي ليفربول عن مهاجم قوي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروج الفريق من الموسم الحالي بدون حصد أي لقب.





فيما يرغب مانشستر يونايتد في إيجاد بديل لمهاجمه الأوروجوياني إدينسون كافاني، الذي اقترب من مغادرة أولد ترافورد.





كما ارتبط اسم بيلوتي أيضًا بناديي روما وميلان، اللذين وضعاه كخيار أول في الميركاتو الصيفي المقبل.





جدير بالذكر أن بيلوتي خاض 29 مباراة خلال الموسم الحالي، وسجل خلالهم 12 هدفًا، وصنع 7 أهداف.



