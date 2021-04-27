شاهد.. ملخص الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".





* قام سرية وسفينة بالتواصل مع الشرطة وتسليم سيف العتال قبل أن يغادر البلاد متنكر في شخصية آخرى.





* جلس سفينة مع نجلا شقيقته وتحدوا عن أحداث الماضي في محاولة من سفينة أن يخفف عنها فقدان حبيبة.





* تعدي ناصر زوج نجلا على عنتر وقام باختطافه في مخزنة وقطع أصابع يده بعدما هدده بأن يبلغ عنه للحكومة





* تعدت أحدى نساء السجن على عطيه بالضرب في محاولة منها لـ تخليص حق العتال منها، وانتقلت الى المستشفى اثر تعرضها لوعكة صحية.





* ذهب نجلا لـ معرض العتال وطلب مقابلته وعندما خرج و وقفت امامه تهجمت عليه بالسكين لـ تقتله وطلب الأخير من رجالة أن يضعوها في المخرن.





* تلقى سرية مكالمة هاتفيه تفيج بأن والدته في خطر وذهب الى المستشفي في زي ممرض وقام بتهريبها الى مكان أمن برفقة سفينة.





* علم العتال بتسليم نجله سيف لـ الحكومة بسبب سفينة وسرية وطلب من عنتر قتل كل عائلتهم .





* وانتهت احداث الحلقة على بحث سفينة على شقيقته نجلا في المنزل وفي الحارة الشعبية ولم يجدها.





في سياق متصل، تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.



