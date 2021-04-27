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كارتيرون يرفض عودة باسم مرسي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة باسم مرسي مهاجم فريق مصر للمقاصة إلى صفوف القلعة البيضاء، في الموسم المقبل.

وقام أحد وكلاء اللاعبين بترشيح باسم مرسي للانضمام إلى صفوف الزمالك وسط الأزمة التي يعاني منها الفريق على الصعيد الهجومي.

وأبلغ كارتيرون مسؤولو القلعة البيضاء، بأنه غير متحمس لعودة باسم مرسي لصفوف الزمالك والأولوية بالنسبة له بالتعاقد مع مهاجمين من خارج الدوري المصري.

وتعتبر الأولوية للفرنسي باتريس كارتيرون ضم لاعبين أجانب مميزين، حيث متمسك بضم مهاجمين سوبر ومن العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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