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جوارديولا يؤكد انتقال جارسيا إلى برشلونة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:26 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن إريك جارسيا مدافع الفريق سيغادر لينضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جارسيا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل لاتفاق للتجديد، لرغبته في العودة لفريقه السابق برشلونة.

وبحسب شبكة "ESPN"، نقلًا عن الصحفي فابريزيو رومانو، أن جارسيا سيوقع عقدًا يستمر حتى عام 2026 مع برشلونة.

ولعب جارسيا لصفوف برشلونة من قبل ورحل عن النادي الكتالوني في صيف 2017، ويستعد للعودة من جديد.

ويعمل برشلونة على تعزيز صفوفه، وخطط لضم جارسيا لإضافة المزيد من القوة لدفاعه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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