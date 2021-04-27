تعرف على غيابات ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة تشيلسي مساء غد الثلاثاء والمقرر إقامتها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسيغيب عن قائمة المللكي 4 لاعبين، وهم: فيرلاند ميندي وسيرجيو راموس و فيدي فالفيردي و لوكاس فاسكيز في حين عاد توني كروس إلى القائمة. وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة البلوز كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا ولونين وألتوبي





الدفاع: كارفاخال وميليتاو وفاران وناتشو ومارسيلو وأودريوزولا و ميجيل





الوسط: كروس ومودريتش وكاسيميرو وإيسكو و أريباس وبلانكو





الهجوم: هازارد وبنزيما وأسينسيو وفينيسيوس وماريانو ورودريجو



