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مفاجأة.. الكشف عن وجهة كلوب المقبلة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الألماني رومان فايدنفيلر حارس مرمى بروسيا دورتموند الألماني السابق توقع الخطوة المقبلة للألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأشارت شبكة Sport 1الألمانية إلى أن فايدنفيلر لعب تحت قيادة كلوب منذ عام 2008 وحتى رحيل المدير الفني الألماني في 2015 لتدريب ليفربول وفاز الثنائي معًا ببطولتين للدوري الألماني وبطولتين لكأس المانيا وبطولة للسوبر الألماني.

وعن وجهة نظره, قال فايدنفيلر في تصريحات لشبكة Sport 1الألمانية:"اعتقد أنه سيكون هناك عرض من بايرن ميونخ لكني لا أعرف إذا ما كان سيرفض يورجن كلوب مرة أخرى هذه الفرصة أم لا".

وأضاف: "كان كلوب في مفاوضات مع إدارة بايرن ميونخ قبل أن يتعاقد مع بوروسيا دورتموند بالفعل".

واختتم فايدنفيلر تصريحاته قائلا: "اعتقد أن بايرن ميونخ هو خطوة كلوب التدريبية المقبلة طالما أنه مستمر في عالم التدريب".

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