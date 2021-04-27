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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في الدوري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب، في إطار مؤجلات مباريات الجولة الخامسة عشر.

واستقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة المصري، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، سعد سمير، أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، محمود عبدالمنعم كهربا.

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