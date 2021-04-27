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تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فريق المصري البورسعيدي اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة، من الدوري المصري الممتاز.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات، وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة فقط.

بينما يتواجد الفريق البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، من 18 مباراة.

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