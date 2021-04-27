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قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه نادي ريال مدريد الإسباني نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

وتأهل نادي ريال مدريد للدور نصف النهائي بعد إقصاء فريق ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة، في حين تأهل تشيلسي بعد إقصاء فريق بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما تذاع مباراة ريال مدريد وتشيلسي عبر قناة مكسبي الفضائية على النايل سات عبر التردد 11411 ومعامل تصحيح الخطأ 3/4 ومعدل الترميز 27500.

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