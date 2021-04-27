شاهد.. مسلسل موسي | ملخص الحلقة الرابعة عشر

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "موسى" الكثير من الأحداث، وإليك أبرز الأحداث..





نوفل يواصل في البحث عن شفيقة





استمر نوفل في البحث عن شفيقة، حيث قابل مدير الباسيون التى قامت فبه شفيقة قبل ذهابها للإسكندرية مع "فانيا"، وعرف مواعبد عرض الحفلات في النادي اليوناني التي تعمل فيه.





مدير عمل ضفيقة يتعدى عليها





تعدى مدير عمل شفيقة عليها في العمل، ذهبت لفانيا لتشتكي لها صعوبة الحياة خارج الصعيد، تقرر عودتها لقريتها.





وهبة يطلب من موسى العمل معه





طلب لمعلم وهبة من موسى، السفر معه لغزة والعمل معه، ليأتو بالبضائع من هناك، يعطيه في السفرية الواحدة 10 جنيهات.





حلاوتهم تقنع موسى بعدم ذهابه غزة





ذهبت المعلمة حلاوتهم لموسى، لتقنعه من عدم السفر لغزة والعمل مع وهبة في التهريب، ليعمل معها هي في عملها أفضل.





موسى يوافق على عرض وهبة له





وافق موسى على عرض المعلم وهبة له في السفر لغزة، ذهب إليه وقال له ذلك، تجاهل طلب حلاوتهم.



