اندلع في ثلاث طوابق.. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بالبساتين

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، من السيطرة على حريق نشب بإحدى العقارات بعرب المعادي بحي البساتين.





وقال اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، إن الحريق وقع بالعقار رقم 3 شارع محمد فهمي من عرب المعادي، وبالمعاينة تبين بأن النيران اندلعت بثلاثة طوابق وهم الخامس والسادس والسابع، ويوجد بهم مصنع ومعرض موبيليا ومواد بلاستيكية وفايبر قابلين للاشتعال.



