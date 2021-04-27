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اندلع في ثلاث طوابق.. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بالبساتين

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:25 ص
جانب من الحريق
جانب من الحريق
إسماعيل منطاوي
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تمكنت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، من السيطرة على حريق نشب بإحدى العقارات بعرب المعادي بحي البساتين.

وقال اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، إن الحريق وقع بالعقار رقم 3 شارع محمد فهمي من عرب المعادي، وبالمعاينة تبين بأن النيران اندلعت بثلاثة طوابق وهم الخامس والسادس والسابع، ويوجد بهم مصنع ومعرض موبيليا ومواد بلاستيكية وفايبر قابلين للاشتعال.

وأكد رئيس حي البساتين، أنه تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء مخزن كبير، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتمت عملية التبريد دون وقوع خسائر في الأرواح.
اندلع في ثلاث طوابق.. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بالبساتين
اندلع في ثلاث طوابق.. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بالبساتين
اندلع في ثلاث طوابق.. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بالبساتين
اندلع في ثلاث طوابق.. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بالبساتين
اندلع في ثلاث طوابق.. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بالبساتين
اندلع في ثلاث طوابق.. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بالبساتين
اندلع في ثلاث طوابق.. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بالبساتين
اندلع في ثلاث طوابق.. السيطرة على حريق مصنع مواد بلاستيكية بالبساتين

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