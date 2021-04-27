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5 لقطات من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 03:56 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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استضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الإثنين.

واستطاع الزمالك أن يفوز أمام البنك الأهلي، برباعية مقابل هدف، مساء أمس الإثنين، حيث سجل أهداف الأبيض، أوباما في الدقيقة 7، وحميد أحداد في الدقيقة 18 و43، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 90+9 عن طريق ركلة الجزاء، فيما سجل هدف البنك الوحيد عاصم صلاح عن طريق ركلة الجزاء في الدقيقة 68.

- 5 لقطات من مباراة الزمالك والبنك الأهلي

1- لأول مرة الزمالك يسجل 3 أهداف في الشوط الأول في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، حيث كانت آخر مرة فعلها محليًا كانت أمام الاتحاد السكندري في أغسطس 2018، عندما فاز بخماسية مقابل هدف.

2- الزمالك لم يتلق أي أهداف خلال الشوط الأول في الموسم الحالي، سوى أمام الأهلي فقط.

3- أول ضربة جزاء يتم احتسابها على الزمالك في الموسم الحالي من الدوري، كانت أمام البنك مساء أمس.

4- الزمالك حصل على 8 ركلات جزاء حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري، تم إهدار ركلتين فقط، بعدما لعب 17 مباراة.

5- استطاع الزمالك أن يسجل 5 أهداف خلال الـ10 دقائق الأولى في الموسم الحالي.

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