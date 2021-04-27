عاجل.. إصابة الفنانة روجينا في وجهها أثناء تصوير "بنت السلطان"





أصيبت الفنانة روجينا فى وجهها أثناء تصوير باقي مشاهدها في مسلسل "بنت السلطان"، وهى الآن في المستشفي تخضع للعلاج والملاحظة للاستقرار علي حالتها، وذلك حسبما أكدت الفنانة صابرين عبر صفحتها علي فيسبوك.



مسلسل «بنت السلطان» من بطولة الفنانة روجينا، ويشاركها باسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



ويضم المسلسل عددا من نجوم الفن بينهم سوسن بدر، ندى موسى، أحمد مجدي، محمود حجازي، بيومي فؤاد، محمد مهران، نهى صالح، حسن أبو الرووس، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.