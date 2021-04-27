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هيئة الصحة البرازيلية تصوت ضد اللقاح الروسي
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:20 ص
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن هيئة الصحة البرازيلية تصوت ضد استيراد لقاح سبوتنيك V الروسي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 3.076 وفاة و71.137 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
كما رصدت الصحة البرازيلية، يوم الجمعة الماضي، تسجيل 2.914 وفاة و69.105 إصابات بالفيروس.
وكانت البرازيل، سجلت 390.797 حالة وفاة فى حين وصل عدد الإصابات إلى 14 مليونا و340.787.
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