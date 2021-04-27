هيئة الصحة البرازيلية تصوت ضد اللقاح الروسي

أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن هيئة الصحة البرازيلية تصوت ضد استيراد لقاح سبوتنيك V الروسي.





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 3.076 وفاة و71.137 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





كما رصدت الصحة البرازيلية، يوم الجمعة الماضي، تسجيل 2.914 وفاة و69.105 إصابات بالفيروس.



