شاهد.. مسلسل نسل الاغراب | ملخص الحلقة الرابعة عشر

دارت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" حول معرفة "غفران" بذهاب خادمته "بارة"لسرايا "عساف" وبعدها يعلم أن زوجته ليس لها يدًا في ذلك، وأن ابنه "سليم" هو من ارسلها لهناك، لإعجابه بالخادمة التي تعمل عندهم .

وإليكم أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب":

بسبب قسوة زوجها"عزيزة" تلجأ لـ"علي"

دارت الأحداث حول زيارة "عزيزة" لـ"علي"، وتتوسل إليه هو والدته أن يعتني بإبنتها إذا توفيت.





"فاطمة" تعترف بوقعها في الحب

اخبار "فاطمة" لـ"مسعد" أن"حمزة" يريد الزواج منها، فيطلب منها الابتعاد عنه.





اعتراف"سليم" بحبه لخادمة"عساف"

اعتداء "غفران" على زوجته بعد علمه بذهاب خادمته لمنزل" عساف" فيخبره "سليم" أنه من ارسلها لهناك بسبب إعجابه بالخادمة التي تعمل عنده.





"نجاة" تتدخل لحل الخلافات بين" عزيزة"وزوجها

زيارة "نجاة" لزوج" عزيزة" وتطلب منه أن يعتني بزوجته وابنه فينفعل عليها، وعند معرفة ابنها بذلك يقوم بضربه ضربًا مبرحًا





"غفران" يوافق على مطلب "عساف"

موافقة "غفران"على مطلب تخيير زوجته "جليلة" بينه وبين "عساف".