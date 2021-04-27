بسنت نور الدين تشارك في إعلان مستشفى 500 500





عبرت البلوجر والمرشدة السياحية بسنت نور الدين عن سعادتها بالمشاركة كمتطوعة في إعلان مستشفى 500 500 أو المعهد القومي للأورام الجديد.





وقالت: " مبسوطة جدًا انى كنت واحدة من المتطوعين فى إعلان تليفزيونى عن عمل عظيم زى ده ، عشان مصر كلها تعرف عنه و تعرف انه حيحتضن كل مرضى السرطان فى مصر بمنتهى الاتقان و بدون مقابل.



