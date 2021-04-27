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بسنت نور الدين تشارك في إعلان مستشفى 500 500

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
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عبرت البلوجر والمرشدة السياحية بسنت نور الدين عن سعادتها بالمشاركة كمتطوعة في إعلان مستشفى 500 500 أو المعهد القومي للأورام الجديد.

وقالت: "مبسوطة جدًا انى كنت واحدة من المتطوعين فى إعلان تليفزيونى عن عمل عظيم زى ده ، عشان مصر كلها تعرف عنه و تعرف انه حيحتضن كل مرضى السرطان فى مصر بمنتهى الاتقان و بدون مقابل.

يشار إلى أن المستشفى انتهت بالفعل من  المرحلة الأولى وبدأت مرحلة التشطيب والتجهيز لاستقبال كل مرضى السرطان وتقديم كل الخدمات العلاجية لهم

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