الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء.. حار على بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 27 إبريل 2021، 15 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.





وجاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

- طقس حار على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية: