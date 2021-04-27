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هشام سليم يكشف كواليس دوره في "هجمة مرتدة"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
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علق الفنان هشام سليم على دوره في مسلسل "هجمة مرتدة"، حيث يؤدي شخصية   "رفعت المسيري" ضابط المخابرات العامة، قائلًا إن مرجعيته في آداء شخصيته في المسلسل جاءت بعد مقابلة رجال في قطاعي المخابرات العامة والأمن الوطني، حيث استقى منهم آداء الشخصية بالإضافة لمعرفة والده الراحل بعدد من رجال الشرطة والمخابرات.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان،: "اقتنعت بهذا الدور لأن رجل المخابرات في النهاية بني آدم، في الشغل هو شخص صارم لكن في خارج عمله بني آدم زينا عنده أحاسيس ومشاعر وبيكون دمه خفيف ولما بيشوف في شغله حاجة غلط بيظهر وجهه التاني".

أكد هشام سليم أنه تشرف بآداء الدور في المسلسل المأخوذ عن ملفات المخابرت  العامة، قائلًا: "حس وطني جميل خاصة أنه معروف أن مخابراتنا من أفضل ثلاث أو أربع مخابرات في العالم والمسلسل يؤكد ذلك ويساعدنا في فهم أشياء كثيرة لم نكن نفهمها جيدًا ولا نعرف سياق حدوثها". 

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع على قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساء، ويذاع في رمضان على "إكسترا نيوز" من السبت إلى الاثنين في تمام الحادية عشر مساءً.

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