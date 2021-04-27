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في الليلة الثامنة لـ"هل هلالك".. الفنون الشعبية والليلة الكبيرة تبهران جمهور الهناجر

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
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فى الليلة الثامنة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، قدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مجموعة من الفقرات الفنية لفرقة رضا للفنون الشعبية والسيرك القومى، إلى جانب عرض أوبريت الليلة الكبيرة، وقد أبهرت الفقرات جمهور المسرح، والكثيرين منهم أكدوا رغبتهم وحرصهم على الحضور مرة أخرى لمشاهدة البرنامج، وذلك أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، فى برنامج الليلة الثامنة لــ "هل هلالك"، وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية برئاسة الدكتور محمود صلاح الدين، باقة من أشهر استعراضاتها التى تميزت بها طوال تاريخها الفنى، منها استعراض " الأقصر بلدنا، موشح غريب الدار ، الحجالة، الأغاني الشعبية (اه يا لموني، العتبه جزاز)، سماح النوبة، الكرنبة (ألعاب بنات)، النوبة ".

كما قدم فنانو السيرك القومى مجموعة من أمتع فقرات فنون السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، التى تعشقها الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، منها "الجونجلير،  الحربة الصينية، الكاوتشوك، المهرجين،  التوازن على البيسكليت، الساحر، التوازن على الزجاجات" .

ويشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، طوال فترة برنامج "هل هلالك" برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم فيها ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، وكانت ورشة اليوم حول رسم وتلوين شخصيات رمضانية محببة للأطفال .

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .\

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