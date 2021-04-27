



استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-4-2021 في البنوك خلال بداية تعاملاتها الصباحية، وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي تشهدها العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-4-2021





سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.







