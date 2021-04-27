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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-4-2021 في البنوك

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:10 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-4-2021 في البنوك خلال بداية تعاملاتها الصباحية، وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي تشهدها العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-4-2021

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


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