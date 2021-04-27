Advertisements

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-4-2021 أمام الجنيه المصرى

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:03 ص
بوابة الفجر
Advertisements
سجل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 27-4-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع،  وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.16  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.15  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.11  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
4.15  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.15  جنيه للشراء.
4.18  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.07  جنيه للشراء.
4.22  جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
 
4.15  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 
4.09  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 12 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك و البنك الأهلي اليوم الاثنين

منذ أقل من ساعتين

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

02:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى