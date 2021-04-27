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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 27-4-2021 أ

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 27-4-2021، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر،وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:
 
سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 
4.25 جنيه للشراء.
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 
4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.



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