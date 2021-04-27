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البرازيل تسجل 28636 إصابة جديدة و1139 وفاة بكورونا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في البرازيل، 28 ألفًا و636 إصابة جديدة و1139 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، إلى 14.5 مليون حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى ما يزيد على 391 ألفًا.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة البرازيلية، عن تسجيل و32 ألفًا و572 إصابة مؤكدة، و1305 وفيات بالفيروس، فى البلاد، ووفقًا لوكالة "رويترز".

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