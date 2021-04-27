تطور جديد بشأن رحيل هالاند عن بروسيا دورتموند

طرأت تطورات جديدة بشأن انتقال إيرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، إلى ريال مدريد الإسباني، قد تحكم على الصفقة بالفشل.





ويحظى ايرلينج هالاند باهتمام عدد كبير من الفرق الأوروبية، على رأسها، ريال مدريد، ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وتشيلسي.





وأوضحت تقارير صحفية أن رحيل أو بقاء هالاند، بات مرتبطًا بموقف بوروسيا دورتموند مع نهاية الموسم وترتيبه في الدوري الألماني، حيث يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع آنتراخت فرانكفورت، ويأمل في إنهاء الموسم ضمن أول أربعة مراكز للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.





وفي حال نجح بوروسيا دورتموند في مهمته لن يرحل هالاند عن صفوفه، وبالتالي، سيتأجل مصيره لصيف عام 2022، ولكن إذا لم يتأهل النادي الألماني إلى البطولة الأوروبية سيرفض الاستمرار في فريق لن يشارك في دوري أبطال أوروبا لزيادة تطوره الفني والبدني.



