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موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري قبل موقعة المصري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي.

ومن المقرر أن يحل النادي الأهلي ضيفاً على المصري البورسعيدي في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في إطار الجولة ال 15 من الدوري الممتاز.

وعزز نادي الزمالك صدارته لجدول المسابقة، بعد فوزه العريض على البنك الأهلي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي شهدت تألق المهاجم المغربي حميد أحدا بتسجيله لهدفين وصنع آخر، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة 39 في صدارة الدوري وبفارق مباراة أو أكثر عن النادي الأهلي.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1- الزمالك 39 نقطة.
2- الأهلي 33 نقطة.
3- بيراميدز 30 نقطة.
4- المصري 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري 28 نقطة.
6- سموحة 27 نقطة.
7- مصر المقاصة 26 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا برصيد 25 نقطة.
9- إنبي 24 نقطة.
10- الجونة 24 نقطة.
11- غزل المحلة 24 نقطة.
12- أسوان 20 نقطة.
13- المقاولون 18 نقطة.
14- طلائع الجيش 17 نقطة.
15- وادي دجلة 16 نقطة.
16- الإسماعيلي 14 نقطة.
17- البنك الأهلي 14 نقطة.
18- الإنتاج الحربي 12 نقطة.

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