"اسوشيتد برس": رغم تفكك "داعش" في أفغانستان إلا أنه لا يزال يشكل تهديدًا

لا يزال شيخ القبيلة، دولت خان، يعاني من كوابيس مقاتلين الفرع المحلي لشبكة داعش الإرهابية الذين اجتاحوا قريته وقري أخرى في شرق أفغانستان قبل خمس سنوات.



وسرعان ما فرض المتطرفون، بمن فيهم الأفغان والباكستانيون والعرب والرجال من آسيا الوسطى، حكمًا إرهابيًا. وقاموا باختطاف بعض السكان المحليين الذين عملوا مع الحكومة الأفغانية، ثم قاموا في وقت لاحق بتسليم جثثهم المقطوعة في الأماكن العامة. في إحدى الحالات، تم استدعاء القرويين لقطع الرؤوس حيث أغمي على بعضهم بينما تجمد آخرون وهم يشاهدون في رعب.



ومنذ ذلك الحين، عاد مقاتلو تنظيم داعش إلى الجبال من خلال غارات قصف أمريكية وأفغانية وحملة برية شرسة شنتها حركة طالبان، المتمردون المحليون في أفغانستان. وتعهدت حركة طالبان، التي تحرص على توسيع قوتها السياسية المحلية، لإدارة ترامب العام الماضي بمنع أي هجمات على الغرب من الأراضي الأفغانية بعد انسحاب القوات الأجنبية.



يُعد النجاح الأخير في احتواء تنظيم داعش أمرًا محوريًا في حسابات الرئيس جو بايدن، الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر سحب جميع القوات الأمريكية المتبقية من أفغانستان بحلول الصيف. يجادل بايدن بأن التهديدات للغرب، سواء من قبل داعش أو فلول شبكة القاعدة، يمكن نزع فتيلها عن بعد.



ومع ذلك، هناك مخاوف من أنه في ظل الفوضى المحتملة لأفغانستان في مرحلة ما بعد الانسحاب. وقال سيث جونز، النائب الأول لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن تنظيم داعش "سيكون قادرًا على إيجاد مساحة إضافية للعمل". وقال بايدن إنه سيحاسب طالبان على التزامهم بعدم السماح بتهديدات إرهابية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها من الأراضي الأفغانية.



ويشير البعض إلى أن الأمر استغرق أكثر من ثلاث سنوات لطرد مقاتلي تنظيم داعش وتحطيمهم، وكثير منهم من البشتون العرقيين من المناطق القبلية الباكستانية والأفغان من مقاطعات ننكرهار وكونار الشمالية الشرقية. وترك المسلحون المنسحبون وراءهم طرقا وحقول ملغومة.



غزت الولايات المتحدة أفغانستان قبل 20 عاما بعد أن شن مسلحو القاعدة، الذين استضافتهم طالبان، هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت واشنطن تنظر إلى طالبان كقوة وطنية، ليس لديها طموحات خارج حدودها، وفقًا لمسؤول دفاعي أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بما يتماشى مع اللوائح.



وقال المسؤول إن طالبان، المطلعة على الكهوف الجبلية والمسارات الترابية في التضاريس النائية، حليف مفيد ضد تنظيم داعش الذي تعتبره الولايات المتحدة أكبر تهديد ينطلق من أفغانستان.



في تبرير قراره بالانسحاب، أشار بايدن إلى أن التهديدات الإرهابية "تنتشر في جميع أنحاء العالم" وأن "إبقاء الآلاف من القوات على الأرض وتركيزهم في دولة واحدة فقط، بتكلفة المليارات كل عام، لا معنى له بالنسبة لي ولقادتنا. "



الانسحاب جار، مع بدء المرحلة النهائية يوم السبت. بحلول الحادي عشر من سبتمبر، ستكون أمريكا قد سحبت آخر 2500 إلى 3500 جندي، ويتبع حوالي 7000 جندي من حلف شمال الأطلسي نفس الجدول الزمني. لكن هناك مخاوف بشأن عودة ظهور داعش، لا سيما إذا لم تتمكن طالبان والحكومة الأفغانية من التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة. لا تزال محادثات السلام بين الأفغان متوقفة، على الرغم من الجهود الأمريكية لتحفيز بدئها.

