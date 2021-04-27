الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحري

نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 27 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم الخامس عشر من أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.