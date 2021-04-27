مسؤول أمني أسترالي يحذر من "طبول الحرب" مع التوترات العسكرية بالمنطقة

حذر مسؤول أمني أسترالي كبير موظفيه من أن الدول الحرة "تسمع مرة أخرى قرع طبول" الحرب، مع تصاعد التوترات العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.





نُشرت رسالة وزير الشؤون الداخلية مايك بيزولو إلى جميع موظفي الوزارة في يوم المحاربين القدامى في أستراليا يوم الأحد، والمعروف باسم يوم أنزاك، في صحيفة The Australian اليوم الثلاثاء. وقال بيزولو: "في عالم يسوده التوتر والرهبة الدائمة، تدق طبول الحرب - أحيانًا بصوت خافت وبعيد، وفي أحيان أخرى بصوت عالٍ وأقرب من أي وقت مضى".





وتابع "اليوم، بينما تسمع الدول الحرة مرة أخرى قرع الطبول وتشاهد بشكل مقلق عسكرة القضايا التي كنا، حتى السنوات الأخيرة، نعتقد أنه من غير المحتمل أن تكون محفزات للحرب.. دعونا نستمر في البحث دون توقف عن فرصة للسلام بينما نستعد، ومع ذلك مرة أخرى، للعنة الحرب."





وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز إنها وافقت على صياغة رسالة بيزولو. واضافت: "له مطلق الحرية في إعداد مثل هذا الخطاب، والوثيقة، ونشر ذلك.. الرسالة الشاملة من الحكومة هي أننا بحاجة إلى أن نكون يقظين ولكن دون ان ننزعج".





ووصف المشرع البارز من حزب العمال المعارض بيل شورتن إشارة بيزولو إلى "طبول الحرب" بأنها "لغة شديدة الإثارة". وقال: "لست متأكدًا من أن كبار الموظفين العموميين لدينا يجب أن يستخدموا هذه اللغة لأنني لست متأكدًا كيف سيساعد في الواقع سوى بالتسبب في مزيد من القلق".



