موسيماني يحسم الجدل بشأن رحيله عن الأهلي

محمد سامي

أكد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بقاءه على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.





وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن موسيماني قال للاعبيه وجهازه المعاون، لا صحة لما تردد عن اقترابه تولى مهمة تدريب منتخب جنوب إفريقيا.





وأشار المصدر: حيث يرغب موسيماني في الإستمرار داخل النادي الأهلي، وعدم الرحيل مهما كانت الاغراءات والعروض من اتحاد الكرة الجنوب إفريقي.





ويريد بيتسو في استكمال مسيرته الناجحة مع القلعة الحمراء، حيث توج بالثلاثية في الموسم الماضي، ويمني النفس في حصد البطولات في المرحلة المقبلة، سواء السوبر المصري أو السوبر الإفريقي.



