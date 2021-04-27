Advertisements
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27-4-2021 في الدقهلية
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:22 ص
محمد كشك
Advertisements
شهدت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الدقهلية، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.
واستقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.
وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.
واستقرت أسعار البيض بجميع أنواعه حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض المزارع 33-36 جنيها للكرتونة، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك بين 36-40 جنيها.
Advertisements