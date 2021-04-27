دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان وثوابه العظيم

ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها يوميا خلال شهر رمضان المبارك، والتي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، وفي اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الموافق الثلاثاء 27 إبريل 2021 ميلاديا ننشر لكم الدعاء المستحب قوله في اليوم 15 وثوابه.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان





عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ".









ثواب دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان



