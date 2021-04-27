Advertisements

أسعار الذهب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 27-4-2021

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:25 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
استقرت اسعار الذهب في مصر وفي محافظة الدقهلية بداية تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء 27-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالأتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل.891 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 6238 جنيه.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك و البنك الأهلي اليوم الاثنين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:23 ص

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

02:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى