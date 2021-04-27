أسعار الذهب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 27-4-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر وفي محافظة الدقهلية بداية تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء 27-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالأتي:



سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل.891 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.



سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.



سعر الجنيه الذهب 6238 جنيه.

