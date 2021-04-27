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أسعار الذهب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 27-4-2021
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 09:25 ص
محمد كشك
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استقرت اسعار الذهب في مصر وفي محافظة الدقهلية بداية تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء 27-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام، وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالأتي:
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل.891 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.
سعر الجنيه الذهب 6238 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل.891 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل780 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 668 جنيه.
سعر الجنيه الذهب 6238 جنيه.
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